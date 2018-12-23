РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский в воскресенье проходят выборы депутатов в совет депутатов, нарушений с начала голосования зафиксировано не было, говорится в сообщении пресс-службы территориальной избирательной комиссии городского округа.

«Голосование проходит в штатном режиме. Мы получаем оперативную информацию от каждой из 24 участковой избирательной комиссии. Открытие участков и начало процедуры волеизъявления граждан состоялись без каких-либо нареканий со стороны многочисленных наблюдателей. Выборы стартовали спокойно», – сказал председатель территориальной избирательной комиссии Лосино-Петровского Олег Летунов.

Голосование проходит на 24 избирательных участках. На момент открытия участков внештатных ситуаций зафиксировано не было, все участки открылись вовремя. На 10:00 явка составила 1,73%.

Выборы в городском округе Лосино-Петровский – досрочные. Их проведение связано с объединением территорий в новых границах городского округа. В связи с этим формируется новый состав совета, в который войдут 24 депутата. Выборы происходят по смешанной системе: 10 по единому избирательному округу (по списку) и 14 по семи двухмандатным округам.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых: 22 выдвинуто в порядке самовыдвижения, 110 от политических партий, а именно: партия «Единая Россия» – 31, КПРФ – 22, ЛДПР – 24, «Яблоко» – 7, партия «Справедливая Россия» – 16, партия «Пенсионеры за справедливость» – 7, партия «Добрых дел» – 3. Таким образом, общий коэффициент конкурентности составляет 5,5 на один мандат.

Общее число избирателей: 32 101 из них впервые голосующих – 85.

На выборах работает внушительный корпус наблюдателей от партий, кандидатов, общественных организаций, общей численностью 145 человек.

От самовыдвиженцев – 11, от партии «Справедливая Россия» – 14, от КПРФ – 30 (в том числе 23 – от кандидатов-многомандатников), от партии «Единая Россия» – 69 (в том числе 45 наблюдателей от кандидатов-многомандатников), а также 21 наблюдатель от Общественной палаты Московской области.