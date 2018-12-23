РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали призовые места этапе Кубка Московской области по армейскому рукопашному бою, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Двадцать второго декабря в Таманской дивизии прошел третий этап Кубка Московской области. В мероприятии участвовало 600 спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет.

«Ученики секции армейского рукопашного боя гимназии №41 заняли призовые места. Алексей Борисов, Магомед Ахмедов, Иван Степанов и Никита Лесишын заняли первые места», – говорится в сообщении.

Егор Борисов, Егор Сурков заняли вторые места. Артем Кузнецов, Савелий и Тимофей Вепринцевы, Джамал Махлаев получили третьи места.