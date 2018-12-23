РИАМО – 23 дек. Фигуристка из Москвы 14-летняя Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Саранске, сообщает Газета.ru.

«Щербакова (229,78) прокатала свою программу идеально, исполнив в самом начале четверной лутц. После фиаско в финале юниорского Гран-при, где она заняла пятое место, такое возвращение дорогого стоит», – отмечается в материале.

Второе место заняла Александра Трусова (229,71), третьей стала Алена Косторная (226,54). Алина Загитова, лидировавшая после короткой программы, в произвольной показала 12-й результат и в итоге заняла пятое место (212,03).

Двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, после короткой программы занимавшая 14-е место, по сумме двух программ набрала 205,90 балла и стала седьмой.

Согласно правилам, на чемпионат Европы должны ехать первые два призера первенства России. Однако в нынешней ситуации все три места заняты юниорками. Конечно, можно отправить на соревнования двух лучших спортсменок из числа взрослых – это будут Станислава Константинова (четвертое место) и Загитова (пятое). Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФКККР) пока не дала четкого ответа на вопрос о том, как она собирается решать эту проблему.