РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В сквере Поколений в подмосковном Подольске зажгли новогодние огни на главной елке горокруга, установленной на закрытом фонтане, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель клуба любителей мототехники «Bizon» Кирилл Бородин.

В сквере Поколений в Подольске 22 декабря прошла праздничная программа, посвященная зажжению главной новогодней елки городского округа. В рамках мероприятия была театрализованная программа, встреча Деда Мороза со Снегурочкой, фейерверк и многое другое.

«Состоялось зажжение главной новогодней елки. Наш клуб совместно с мотоклубом «Пантеон» на квадроциклах привезли главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочку, которые находились в санях», – сказал Бородин.

Он отметил, что, помимо этого, квадроциклисты катали детей. Всего в программе принимали участие четыре квадроцикла.