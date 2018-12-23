РИАМО - 23 дек. Количество водителей в Москве, злоупотребляющих правом бесплатной стоянки, сократилось на 15% после введения новых правил пользования парковками, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Первые данные по анализу парковочных сессий в Москве после введения с 15 декабря новых правил пользования парковками показали, что число автомобилистов, злоупотребляющих правом бесплатной стоянки, сократилось почти на 15%», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее автомобилисты злоупотребляли правом бесплатной стоянки в течение первых 15 минут.

«Они парковали машины на свободных парковочных местах, а по истечении срока бесплатного периода переставляли их на ближайшее место, заново используя бесплатные минуты, и так несколько раз. После введения новых правил число таких водителей сократилось почти на 15%. Также, благодаря новым правилам, доля оплат выросла на 3%», – добавил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тысячи улиц, обустроено более 80 тысяч парковочных мест.

С 15 декабря на ряде улиц в центре Москвы начали действовать новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, на всех улицах Москвы право бесплатного периода парковки сократилось с 15 до 5 минут.

Кроме того, в районе Тверской улицы, на Арбате, Петровке, Неглинной, в Романовом переулке, около Патриарших прудов, а также вблизи бизнес-центра «Москва-сити» начал действовать максимальный тариф – 380 рублей в час, также на указанных улицах парковка в воскресенье стала платной. Ожидается, что после изменений в центре столицы освободится 15–20% парковочных мест.