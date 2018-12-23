РИАМО - 23 дек. В середине предстоящей недели в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, к субботе температура воздуха опустится до минус 16 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон будет на нас влиять, поэтому в воскресенье и понедельник будет мягкая погода. В ночь на понедельник и днем будет минус 5 – минус 7 градусов. Во вторник будет минус 7 – минус 9, в низких местах – до минус 12 ночью и днем. Дальше уже будет небольшое похолодание – в среду уже минус 8 – минус 13», – сказал Цыганков.

Он добавил, что в пятницу ночью ожидается минус 8 – минус 13 градусов, днем температура воздуха составит минус 4 – минус 9 градусов.

«В пятницу и субботу циклон пройдет, за ним начнется некоторый рост давления. Поэтому в пятницу и субботу будет небольшой снег», – добавил синоптик.

По его словам, в субботу в ночные часы температура опустится до минус 11 – минус 16 градусов, днем будет около минус 9 – минус 14 днем. Прогнозируется северный ветер со скоростью 2 метра в секунду.