РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 дек. В микрорайоне Южный подмосковных Котельников восстановили в полном объеме водоснабжение и отопление после аварии на подстанции, сообщил «РИАМО в Люберцах » сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

Вечером 22 декабря на трансформаторной подстанции, принадлежащей ООО «СтройСоюз», обеспечивающей электроснабжение домов группы Б микрорайона Южный, дома NN8,9,11,12 и детсад «Семицветик» произошло отключение в результате повреждения кабельной линии, питающей эту подстанцию. В результате вышеуказанные дома остались без электроснабжения, а в связи с тем, что дома имеют индивидуальные тепловые пункты, еще и без отопления и водоснабжения.

«СтройСоюз» перешел на резервный кабель, и в течение трех часов электроснабжение было восстановлено. Однако, в связи с тем, что водозаборный узел «СтройСоюза» тоже попал под отключение, водоснабжение было восстановлено позднее, после его запуска. В настоящее время коммунальные услуги предоставляются в полном объеме», – сказал сотрудник.