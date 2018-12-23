РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме садоводческого некоммерческого товарищества «Быково», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 22 декабря в 21:25 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок Быково, СНТ «Быково». Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 23:10. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек.