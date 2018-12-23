РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске на улице Клемента Готвальда накануне поздно вечером столкнулись два автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.
«Я проезжал мимо по улице Клемента Готвальда вчера (22 декабря - ред.) в районе 21:40. У спортивного комплекса «Труд» в Подольске я увидел ДТП с участием двух автомобилей: седана и кроссовера. Суд по всему, один из них двигался со стороны улицы Кирова, а второй со стороны улицы Гайдара», – сказал очевидец.
Он добавил, что авария не сильная. Вероятнее всего, никто не пострадал.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:43 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 500 метров.
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