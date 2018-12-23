РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 дек. В микрорайоне Южный подмосковных Котельников жители четырех домов остались без воды, электричества и отопления из-за аварии на сетях, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации округа.

«Электроснабжение в домах группы Б №№8,9,11,12микрорайона Южный осуществляется от трансформаторной подстанции, принадлежащей «СтройСоюзу». По сведениям от «СтройСоюза», отсутствие электроснабжения связано с повреждением питающей трансформаторную подстанцию кабельной линии. В настоящее время компания ищет причину повреждения. Водозаборный узел «СтройСоюза» только что запустили, тоже было обесточено, начали подключать», – сказал сотрудник.

По словам руководителя оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Романа Медведева, в службу поступает множество звонков от жителей. Авария произошла около 18:00 в субботу.

«Электричество в дома начали подавать в 20:15. Постепенно его подали во все дома. Вода и отопление могут появиться к утру, сейчас нужно перезапустить все насосы», – отметил Медведев.