РИАМО - 23 дек. Мэр столицы Сергей Собянин уволил заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Тамерлана Савлаева, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

«Освободить Савлаева Тамерлана Руслановича от замещаемой долж­ности заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 27 декабря 2018 по собственной инициативе», – говорится в документе.

Тамерлан Савлаев был назначен заместителем начальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы в октябре 2016 года. В этой должности он организовывал работу по развитию программно-технических средств и информационных ресурсов Госинспекции, также занимался развитием и внедрением методов и процессов выявления признаков правонарушений, относящихся к компетенции ведомства.

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