РИАМО - 23 дек. В воскресенье в Москве во второй половине дня ожидается выпадение снега, может выпасть около 2–3 миллиметров осадков, что составляет порядка 5% от месячной нормы осадков в декабре, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«К Москве подойдет снег, по области уже где-то идет. Снег будет идти практически всю вторую половину дня и до вечера, возможно, и ночью», – сказал Цыганков.

Он отметил, что за прошедшую ночь в Москве выпало менее 1 миллиметра осадков.

«Сегодня днем, вечером и ночью может около 2–3 миллиметров выпасть», – сказал собеседник агентства.

Норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.

В воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится облачная погода, временами ожидается выпадение снега, температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Температура воздуха окажется в пределах привычных значений. Атмосферное давление немного упадет и будет несколько ниже климатической нормы.