РИАМО - 23 дек. В подмосковном городском округе Лосино-Петровский начались выборы депутатов в совет депутатов, для голосования открыты все 24 избирательных участка, сообщается в Twitter-аккаунте Избирательной комиссии Московской области.

«Все 24 УИК (участковые избирательные комиссии – ред.) в городском округе Лосино-Петровский открыты», – говорится в сообщении.

Голосование проводится на 24 участках – на 12 избирательных участках планируется использование КОИБ-2017, на остальных 12 участках применена технология QR-кода.

Численность депутатов совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области составляет 24 человека. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

Общее количество избирателей городского округа превышает 32 тысячи человек.

Зарегистрировано 132 кандидата, из которых 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 – от политических партий, а именно, 59 – по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, «Яблоко» – 4, «Справедливая Россия» – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, «Яблоко» – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

На избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.