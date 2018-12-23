РИАМО - 23 дек. На юго-востоке столицы по улице Донецкой произошел пожар в четырех бытовках на площади 50 квадратных метров, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать второго декабря в 23:59 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Донецкая, дом 30», – говорится в сообщении.

Загорелись четыре двухэтажные бытовки на площади 50 квадратных метров.

«Принятыми мерами возгорание в 00:35 локализовано, в 00:47 ликвидировано», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работало шесть единиц техники и 25 человек личного состава.