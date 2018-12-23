РИАМО - 23 дек. На западе столицы на 6-м Дачно-Мещерском проезде загорелись два частных дома, расположенных по соседству, в результате есть один пострадавший, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило 22 декабря в 19:47. Загорелся двухэтажный частный дом по адресу: 6-й Дачно-Мещерский проезд, дом 40, а также частично – соседний дом. Возгорание произошло на площади 80 квадратных метров.

«Принятыми мерами пожар в 21.13 локализован, в 21.19 ликвидирован. К сожалению, есть пострадавший», – говорится в сообщении.

На месте работало пять единиц техники и 25 человек личного состава.