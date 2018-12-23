РИАМО - 23 дек. В одном из многоквартирных домой на северо-западе столицы произошел хлопок, причиной которого стало неправильное использование самогонного аппарата, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

В субботу, 22 декабря, произошел хлопок в квартире по адресу: улица Туристская, дом 31, корпус 1.

«По предварительным данным, перегонный куб пришел в негодность в результате неправильного использования. В связи с этим произошел хлопок», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт инцидента, но не сообщили о его подробностях. Также собеседник отметил, что пострадавших вследствие инцидента нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в результате хлопка в многоквартирном доме обрушилась одна из несущих стен.

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