РИАМО - 23 дек. В случае, если житель многоквартирного дома почувствует запах дыма в подъезде, ему стоит сразу же позвонить в пожарную охрану, а если не удастся выйти наружу из-за сильного задымления лестничной клетки, необходимо остаться в квартире, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По стационарному телефону в пожарную охрану можно позвонить по номеру «01», по мобильному – «101» или «112». Если это не опасно, нужно постараться обнаружить очаг пожара, локализовать или потушить его подручными средствами.

«Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью», — говорится в сообщении.

Внимание пожарных нужно привлекать криками о помощи. При этом укрыться от огня и дыма до прибытия спасателей можно на балконе.

Если загорелась входная дверь, то нужно полить ее водой изнутри. Нужно также при возможности позвать на помощь соседей, чтобы они помогли потушить дверь снаружи.

Если в помещении много дыма, нужно дышать через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.