РИАМО - 23 дек. В подмосковном Наро-Фоминске в торговом центре «Сахарный лев» произошло короткое замыкание с возгоранием в электрощитовой, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 11:08 22 декабря от очевидца на ЦППС Наро-Фоминского ПСГ поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Сахарный лев» по адресу: городской округ Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом 148.

«По прибытии первого пожарного подразделения ПЧ-39 в 11:18 было установлено, что произошло короткое замыкание с возгоранием в электрощитовой (помещение) на площади 15 квадратных метров. Эвакуировано до прибытия пожарных подразделений около 50 человек», – говорится в сообщении.

В 12:06 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Погибших и пострадавших при пожаре нет.