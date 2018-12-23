РИАМО - 23 дек. В подмосковном Наро-Фоминске в торговом центре «Сахарный лев» произошло короткое замыкание с возгоранием в электрощитовой, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В 11:08 22 декабря от очевидца на ЦППС Наро-Фоминского ПСГ поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Сахарный лев» по адресу: городской округ Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом 148.
«По прибытии первого пожарного подразделения ПЧ-39 в 11:18 было установлено, что произошло короткое замыкание с возгоранием в электрощитовой (помещение) на площади 15 квадратных метров. Эвакуировано до прибытия пожарных подразделений около 50 человек», – говорится в сообщении.
В 12:06 пожарные полностью ликвидировали возгорание.
Погибших и пострадавших при пожаре нет.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии