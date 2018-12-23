РИАМО - 23 дек. В дачном доме в городском округе Черноголовка произошло возгорание, имеются пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 18:20 22 декабря от очевидца диспетчеру Ногинского ПСГ поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Черноголовка, деревня Макарово, СНТ «Поляна», участок 55.

«По прибытии первого пожарного подразделения ПЧ-10 в 18:30 было установлено, что происходит открытое горение дачного дома на площади 64 квадратных метра», – отмечается в материале.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 23:20.

Как отмечается в сообщении, при пожаре есть пострадавшие.