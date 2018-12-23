РИАМО - 23 дек. В городском округе Павловский Посад произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате ДТП пострадали пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как отмечается в материале, 22 декабря в 09:10 от очевидца на пульт диспетчера ЕДДС городского округа Павловский Посад поступило сообщение о ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля по адресу: Павловский Посад, Носовихинское шоссе, в районе населенного пункта Евсеево.

«В результате нарушения правил дорожного движения, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля КамАЗ. В результате ДТП пострадало пять человек (пассажиры микроавтобуса, детей нет), средней и легкой степени тяжести», – говорится в сообщении.

Пострадавшие были направлены в городскую больницу Ногинска для осмотра.

«В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, но затруднено. Розлива топлива нет. Возгорания не последовало», – отмечается в материале.