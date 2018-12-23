РИАМО - 23 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится облачная погода, временами ожидается выпадение снега, температура воздуха опустится до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться вблизи атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 7 – минус 5 градусов, по области – минус 10 – минус 5 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Как отмечают синоптики, температура воздуха окажется в пределах привычных значений. Атмосферное давление немного упадет и будет несколько ниже климатической нормы.

«При облачной погоде пройдет снег. Влажность воздуха останется повышенной. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника», – уточняется в сообщении.