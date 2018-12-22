РИАМО - 22 дек. На западе столицы на 6-м Дачно-Мещерском проезде загорелись два частных дома, расположенных по соседству, общая площадь пожара – 80 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать второго декабря в 19:47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 6-й Дачно-Мещерский проезд, дом 40», – говорится в сообщении.

Возгорание произошло в двухэтажном частном доме и частично в соседнем. Общая площадь пожара – 80 квадратных метров.

На месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

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