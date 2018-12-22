РИАМО - 22 дек. Хоккеисты московского «Спартака» обыграли команду «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), игра прошла в ретро-стиле и завершилась победой столичного клуба в овертайме со счетом 3:2, передает ТАСС.

«В текущем году «Спартак» празднует 70-летний юбилей, поэтому руководство команды приняло решение провести данный матч в ретро-стиле. Эта игра стала для москвичей четвертой в таком формате и была посвящена тематике 90-х годов: игроки приехали на стадион на автобусе «ЛиАз» и сыграли в оранжевой форме, изготовленной по мотивам формы «Спартака» 1990 года», – говорится в сообщении.

Матч прошел в Москве на «ЦСКА Арене». Так, практически все время игры счет был равным – 2:2. Но московской команде удалось переиграть и одержать победу.

«В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Карсумс (39 минута) и Андрей Кутейкин (51). У гостей отличились Шон Коллинз (48) и Зият Пайгин (54). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Бен Максвелл», – уточняется в сообщении.

«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. В активе москвичей после 41 встречи 48 очков.

Сочинцы после 41-го матча занимают восьмое место, у них в активе 41 очко.

«Спартак» проведет следующий матч в гостях 26 декабря против череповецкой «Северстали». «Сочи» 24 декабря сыграет в домашнем матче с нижегородским «Торпедо».