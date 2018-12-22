РИАМО - 22 дек. В Ленинском районе Подмосковья у 29-летнего мужчины угнали автомобиль Mazda CX-5 стоимостью 1,6 миллиона рублей, похитителя разыскивают, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Двадцать первого декабря в 18:00 <…> обратился гражданин 1989 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 16:00 20 декабря до 13:30 21 декабря от дома по месту регистрации заявителя неизвестный похитил его автомашину Mazda CX-5 2018 года выпуска», – сообщил собеседник агентства.
Сумма ущерба составил 1,6 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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