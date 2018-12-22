РИАМО - 22 дек. В городском округе Красногорск у 50-летнего мужчины похитили сумку, в которой находились документы и свыше 700 тысяч рублей, злоумышленники также избили пострадавшего, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать первого декабря в 02:30 <…> обратился гражданин 1968 года рождения с заявлением о том, что 20 декабря в 17:50 в подъезде его дома двое неизвестных, причинив телесные повреждения, открыто похитили у него сумку с принадлежащими ему документами и денежными средствами, после чего скрылись в неизвестном направлении», – сообщил собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 735 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.