РИАМО - 22 дек. На Воробьевых горах в столице восстановят эскалаторную галерею, которую не используют с середины 1980-х годов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эскалаторная галерея на Воробьевых горах получит вторую жизнь. Москвичи хорошо помнят это уникальное сооружение, которое работало до 80-х годов. Восстановим историческое здание и сделаем смотровые площадки», – сообщил столичный градоначальник на своей странице в «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра, строители восстановят историческое здание галереи, а также приведут в порядок территорию вокруг. Здесь появятся смотровые площадки и зона отдыха.

Галерея с эскалатором длиной 90 метров располагалась у южного выхода станции метро «Ленинские горы» (сейчас «Воробьевы горы»). С ее помощью можно было выйти на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. Первых пассажиров галерея приняла в июле 1959 года.

К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. Постепенно она пришла в аварийное состояние, а в 1983-м ее закрыли вместе со станцией «Ленинские горы». С тех пор галерея была заброшена.