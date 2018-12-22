РИАМО – 23 дек. Бывшая девушка нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерия Соколова попала в ДТП на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

«Авария произошла на Новорижском шоссе 11 декабря. Модель якобы совершила лобовое столкновение, после чего скрылась с места аварии», – говорится в сообщении.

Полиция пыталась выйти на связь с виновницей ДТП, однако разыскать модель не удалось. Девушка объявлена в розыск.

Как уточняется в материале, это не первый подобный инцидент с Валерией Соколовой. Чтобы избежать дорожных разборок, девушка просто уезжала с места происшествия.

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