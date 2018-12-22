РИАМО - 22 дек. При проверке информации о хлопке в доме на северо-западе Москвы сотрудники МЧС не обнаружили возгорания, помощь спасателей не потребовалась, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Наши подразделения прибыли на улицу Туристская, дом 31, корпус 1 для проверки информации. На месте возгорания нет, помощь МЧС не потребовалась», – сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в многоквартирном доме на северо-западе Москвы произошел хлопок и обрушилась одна из несущих стен. Причина инцидента неизвестна.

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