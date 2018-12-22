РИАМО - 22 дек. Пассажиров одного из поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро высадили из вагонов, в настоящее время движение поездов в графике, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

«На Таганско-Краснопресненской линии высаживали пассажиров одного поезда», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время движение в графике.

Ранее очевидцы сообщили РИАМО о том, что поезд на станции метро «Кузьминки» стоял на протяжении 10 минут. По громкой связи пассажирам сообщили, что по техническим причинам поезда ходят с увеличенными интервалами.