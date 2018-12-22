РИАМО - 22 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в субботу вечером отменили и задержали уже 50 рейсов, в подмосковном «Жуковском» задержек и отмен нет, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Московского региона составляло 43.

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» задержали 28 рейсов, в «Домодедове» 12 рейсов задержали и 10 отменили, во «Внукове» два рейса задержали.

По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в субботу облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха – от минус 8 до минус 3 градусов. На дорогах столицы гололедица и снежные заносы. Кроме того, на территории Московского региона на этот день объявили «желтый» уровень опасности погоды из‑за снежных заносов.