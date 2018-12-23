РИАМО - 23 дек. Волейбольный турнир памяти ветерана-десантника В. В. Маурина проведут в Рузском городском округе в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Рузском городском округе в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий состоится XVI турнир по волейболу среди мужских команд памяти В.В. Маурина», – отмечается в сообщении.

В комитете по физкультуре и спорту Рузского городского округа уточнили, что соревнования пройдут на базе кадетской школы-интерната поселка Брикет.

Начало мероприятия в 10:00.