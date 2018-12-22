РИАМО - 22 дек. В подмосковном Клину в музее-заповеднике Чайковского стартовал фестиваль «Рождественские встречи у П.И. Чайковского», сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Мы сейчас его (фестиваль - ред.) начинаем. Он у нас продлится завтра, а также будет 26 декабря», – сказал собеседник агентства.

Как отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, фестиваль является подарком от Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину.

«Каждый крупный фестиваль имеет нечто, как эхо, как свое представительство в разные времена года. Фестиваль у нас летний, поэтому сегодня у нас его зеркальная зимняя версия», – добавила Ширалиева.

Кроме того, министр добавила, что 26 декабря на площадке фестиваля состоится детский спектакль.

Впервые в Клин приедет народная артистка России Лариса Гергиева. Она представит в концертном зале музея гала-концерт солистов Мариинского театра. Все они – выпускники Академии молодых оперных певцов Ларисы Гергиевой. В концерте примут участие Аскар Абдразаков, Антонина Весенина, Григорий Чернецов, Анжелика Минасова. В их исполнении позвучат арии из опер, русские романсы, песни.

Второй день Мариинки в Клину состоится 23 декабря. Он будет посвящен семейной аудитории. Днем зрители увидят оперу «Приключения Кинтаро» в исполнении артистов Мариинского театра. Опера молодого петербургского композитора Рустама Сагдиева написана по мотивам японского фольклора, и каждая из ее частей посвящена одной из четырех стихий – воде, воздуху, земле и огню, имеет определенную цветовую гамму и музыкальный стиль.

Также 23 декабря в 19:00 в «Рождественских встречах у Чайковского» примет участие один из основателей фестиваля в Клину, народный артист СССР Юрий Башмет. Вместе с ним впервые на фестивальной площадке выступит заслуженный артист России Михаил Пореченков. Прозвучит музыкально-литературная композиция из произведений Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Шнитке на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах»

Кроме того, впервые в Клину камерный ансамбль Юрия Башмета «Солисты Москвы» исполнит произведение молодого композитора Кузьмы Бодрова «Отражения» 24-го каприса Н. Паганини, написанное в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга. Еще программе вечернего концерта – Камерная симфония для струнных Георгия Свиридова.