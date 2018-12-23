РИАМО - 23 дек. Согласованные митинги против градостроительных решений в Москве и Подмосковье и повышения тарифов платной парковки в центре столицы пройдут в Москве в воскресенье.

Одну из заявок на митинг против повышения цен на платную парковку в Москве подавало движение «Общество синих ведерок». Мероприятие планировали провести на Суворовской площади, затем власти предложили перенести его в гайд-парк «Сокольники». Сбор участников состоится в 14:00. Выражение мнения граждан – жителей Москвы по поводу изменений правил парковки в столице, которые ввели с 15 декабря, состоится до 16:00. Численность митинга – до 500 человек.

Митинг по инициативе движения «МосСовет», жителей района Кунцево и других московских активистов в 13:00 проведут на площади около станции метро «Улица 1905 года». Участники выступят за привлечение внимания к необходимости соблюдения законодательства РФ, защите прав граждан, проживающих в Москве и Московской области, обсуждению проблем, возникших в сфере градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Московского региона.

Митинг пройдет до 17:00 на площади Краснопресненской Заставы, заявленная численность – до 500 человек. Жители потребуют сделать публичным контроль за ходом программы реновации и решить проблемы обманутых дольщиков.

Мероприятие поддержали «Левый Фронт», партия «Яблоко», КПРФ, «Гражданская солидарность», Народная палата Подмосковья и несколько муниципальных депутатов.

С 15 декабря в столице изменились правила парковки. В частности, они коснулись наиболее загруженных улиц. В общей сложности изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. На 1,9% улиц города был установлен максимальный тариф – 380 рублей в час в дневное время.