РИАМО - 23 дек. Фрагменты из мультфильма «Три богатыря и наследница престола» представят на суд зрителей в воскресенье в «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере Москвы, презентация состоится под эгидой фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продолжает радовать и удивлять москвичей и туристов. Уникальные новогодние подарки и выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные состязания, сказочный квест и бесплатные экскурсии, угощения и хорошее настроение.

«23 декабря в 14:00 «Ледовый дворец» в Новопушкинском сквере станет местом встречи с богатырями. Гости площадки смогут первыми увидеть фрагменты из мультипликационного фильма «Три богатыря и наследница престола», который выходит на широкие экраны 27 декабря, а также смогут принять участие в викторине с призами, среди которых футболки, пазлы, значки и главный приз – детский сервиз «Три богатыря»», – отмечается в сообщении.

Это продолжение полюбившегося всем повествования о жизни героев русских былин – прославленных богатырей Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича. Режиссер фильма «Три богатыря и наследница престола» — прославленный аниматор Константин Бронзи, который был дважды номинирован на премию «Оскар».

«История богатырей в кино началась 14 лет назад, когда на экраны вышла первая часть самой настоящей «Богатырской саги» — фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». Картина сразу же полюбилась детям и взрослым и стала событием отечественной анимации. Успех предопределил дальнейшую судьбу проекта. В 2006 году свет увидела вторая часть — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», а через год зрителям был представлен следующий фильм — «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», – добавляется в материале.

Мультфильмы о богатырях не раз попадали в число чемпионов проката. За прошедшее с момента выхода первого фильма время герои сражались с Соловьем-Разбойником и купцом Колываном, Шамаханской Царицей и коварной бабой Ягой. Богатырям также пришлось выпутываться из хитрых сетей Византийского Императора, ходить в поход за три моря и неоднократно выручать Князя Киевского.

«Первыми увидеть фрагменты новой истории про богатырей, а также фрагменты нового мультфильма «Волки и овцы. Ход свиньей» смогут 1500 человек – именно столько гостей вмещает «Ледовый дворец» в Новопушкинском сквере. Мультфильм «Волки и овцы. Ход свиньей» продолжает знакомить с историей вожака стаи волка Серого (озвучивает Максим Матвеев) и красавицы-волчицы Бьянки (Лиза Боярская). В этой истории представители животного мира говорят голосами диджеев – ведущих шоу «Русские перцы»: Галя Корнева озвучила полярную лисицу Мами, Антон Юрьев — барана Зико, а Алексей Сигаев — волка Чука», – перечисляется в материале.

Эта картина выходит в прокат 24 января. Вход на мероприятие станет свободным.

«Гостей ждет встреча с героями любимых историй и увлекательная викторина с вопросами о биографии персонажей и фактами о создателях мультфильмов, призы и игры. Все желающие могут также сфотографироваться с богатырями Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем, Ильей Муромем, конем Юлием и другими сказочными героями», – поясняется в сообщении.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.