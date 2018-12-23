РИАМО - 23 дек. Между станциями «Полежаевская» и «Динамо» столичного метрополитена в воскресенье начнут курсировать бесплатные автобусы, в этот день на сутки закроют станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Петровский парк» и «ЦСКА», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станции «Петровский парк» и «ЦСКА» Большой кольцевой линии метро закроют для пассажиров 23 декабря. Поезда от станции «Хорошевская» будут следовать только в направлении «Шелепихи». Это связано с подготовкой к открытию станции БКЛ «Савеловская». На время закрытия станций «Мосгортранс» запустит бесплатный автобусный маршрут КМ.

«Пассажиров будут перевозить более 40 низкопольных автобусов особо большого класса. Они будут курсировать между «Полежаевской» и «Динамо», останавливаясь у станции метро «ЦСКА», – уточняется в сообщении.

Так, по направлению в сторону «Динамо» автобусы поедут по улицам Куусинена, Веры Волошиной, Генерала Ивашутина, Хорошевскому шоссе, улицам Маргелова, Авиаконструктора Сухого, 1-му Ходынскому проезду, Ходынскому бульвару, улицам Авиаконструктора Микояна, Маршала Шапошникова и Ленинградскому проспекту.

Интервал движения составит около двух минут. Автобусы будут отправляться от станции метро «Полежаевская» с 05:20 до 01:45, а от станции «Динамо» – с 05:20 до 01:20.

Помимо этого, у временно закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут сориентироваться и выбрать удобный маршрут.

В связи с введением компенсационных автобусов для водителей также произойдут изменения.

«23 декабря будут работать выделенные полосы на участке Ленинградского проспекта от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда, а также на участке Хорошевского шоссе от улицы Куусинена до 2-го Хорошевского проезда. Они предназначены для движения компенсационных автобусов и другого наземного городского транспорта», – уточняется в материале.

Станции БКЛ «Петровский парк» и «ЦСКА» начнут работать в обычном режиме утром в понедельник, 24 декабря.