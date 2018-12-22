РИАМО - 22 дек. На станции московского метро «Южная» обнаружили подозрительный предмет, сотрудники полиции проводят проверку, передает ТАСС.

«На станции метро «Южная» найден подозрительный предмет, ведется проверка», – говорится в сообщении.

Требования по обеспечению транспортной безопасности обязывают пассажиров проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве. В случае отказа гражданин не имеет права пользоваться услугами метрополитена.