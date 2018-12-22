РИАМО - 22 дек. В Московской областной думе прошел семинар по волонтерской деятельности, на котором, в частности, обсудили федеральный и областные законы о волонтерстве, а также предложили проработать вопрос льгот и взаимодействия с волонтерами, сообщается на сайте регионального парламента.

«Это был особенный год, который объявлен президентом России Годом волонтерства и добровольчества. Был принят федеральный закон о волонтерстве и наш – областной. Теперь права добровольцев закреплены на законодательном уровне, но все еще остается ряд вопросов по их реализации, которые нужно определить. Это и волонтерская книжка, и вопросы оплаты питания, одежды, транспорта. Нужно выяснить, где мы, как дума, можем быть полезны», – сказал председатель Комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

На сайте «Добровольцы России» от Московской области зарегистрировано больше 1,9 тысяч волонтеров, в Подмосковье числится 152 поисковых отряда, свои базы волонтеров есть у министерств Московской области. Но есть и сложности с организацией их деятельности. Например, участники семинара предложили проработать вопрос льгот на проезд для добровольцев, а также обсудить проблему с псевдоволонтерами и взаимодействия организаций друг с другом.

«Нужно понимать, где вопрос относится к исполнительным органам власти, а что можно решить законодательно. Тем не менее мы со своей стороны готовы выступить площадкой», – отметил Жолобов.

Он также сообщил, что в планах провести расширенную встречу с представителями волонтреских организаций, правительства области, чтобы обсудить актуальные проблемы и пути их решения.

«Мы готовы, в случае необходимости, вести диалог о доработке закона о волонтерстве», – уточнил он.