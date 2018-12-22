РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске 24 декабря закончится сбор средств на подарки для детей-сирот в рамках акции «Стань Дедом Морозом», торжественное вручение состоится 30 декабря, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Евгений Павлов.

«Подходит к финалу сбор средств на акцию «Стань Дедом Морозом». В понедельник, 24 декабря, я буду заказывать финальную партию игрушек. За эти выходные планируется собрать дополнительные средства и подготовить подарки не только для детей, проживающих в детских домах и приютах Подольска, а также пациентам детского отделения Подольской городской клинической больницы, но и для дома-ребенка, где проживают дети от 0 до 4 лет», - сказал Павлов.

Он отметил, что общий сбор тех, кто хочет подарить подарки детям 30 декабря, переодевшись в Снегурочку и Деда Мороза, пройдет 24 декабря в 19:00 в антикафе по адресу: улица Свердлова, дом №30, корпус 1.

В рамках акции «Стань Дедом Морозом» жители Подольска могут сделать доброе дело и подарить детям немного чуда. В ходе мероприятия все желающие могут передать денежные средства или подарки для детей-сирот или детей, находящихся на лечении в больнице.

Помимо этого, добровольцы могут переодеться в Деда Мороза и Снегурочку и лично вручить подарки детям. Подробности можно узнать в официальной группе акции «Акция «Стань Дедом Морозом» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».