РИАМО - 23 дек. Станции «Петровский парк» и «ЦСКА» Большой кольцевой линии Московского метрополитена закроют в воскресенье в рамках подготовки к открытию станции «Савеловская», в обычном режиме БКЛ возобновит работу 24 декабря, в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Двадцать третьего декабря 2018 года для пассажиров будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро: «ЦСКА» и «Петровский парк». Движение поездов по БКЛ будет осуществляться только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская», а по Солнцевской линии – от «Рассказовки» до «Хорошевской» и обратно. Ограничения необходимы для подготовки к открытию станции «Савеловская» БКЛ», – говорится в сообщении.

Закрытие участка линии организовано по просьбе департамента строительства Москвы для подготовки станции «Савеловская» БКЛ к открытию. Работы специально проводятся в воскресенье, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни.

В этот день пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» МЦК, а также бесплатным маршрутом автобуса КМ с остановками у временно закрытых станций. В обычном режиме Большая кольцевая линия возобновит работу 24 декабря.

Станция «Савеловская» станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла, который объединит потоки пассажиров Савеловского вокзала, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий метро, маршрутов наземного городского транспорта, а также Московских центральных диаметров. С запуском МЦД пассажиропоток транспортно-пересадочного узла может достигнуть 300 тысяч пассажиров в сутки.

Во время изменения режима работы линии на станциях «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» будет организовано дежурство инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров.

«Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на вышеперечисленных станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене», – уточняется в материале.

Пассажирам рекомендуют планировать маршруты с учетом ограничений в движении.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.