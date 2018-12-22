РИАМО - 22 дек. На юго-западе столицы у приезжего 27-летнего мужчины обнаружили 50 таблеток психотропных веществ, подозреваемого задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«В результате патрулирования территории на Профсоюзной улице был замечен подозрительный мужчина, который при виде полицейских пытался скрыться. В ходе досмотра у молодого человека обнаружены и изъяты 50 таблеток белого цвета», – говорится в сообщении.

Задержанный 27-летний приезжий был передан сотрудникам ОМВД России по району Ясенево для дальнейшего разбирательства. Исследованием установлено, что изъятые таблетки содержат в своем составе психотропное вещество – алпразол.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.