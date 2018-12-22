РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска на Варшавском шоссе могут обустроить заездной карман на остановке, данный вопрос рассмотрят до 15 апреля 2019 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение, в котором попросил сделать карман для остановки автобусов на Варшавском шоссе. Он отметил, что автобусы при остановке перекрывают одну из полос, и из-за этого образовываются пробки.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу обустройства заездного кармана на остановочном пункте микрорайона Кузнечики на автомобильной дороге А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль». Данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по «Безопасности дорожного движения» совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 15 апреля 2019 года», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.