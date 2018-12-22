РИАМО - 22 дек. На юге столицы полицейские задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже, он похитил профили для натяжных потолков на сумму 700 тысяч рублей с предприятия, где работал охранником, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

С заявлением о краже обратился представитель одной из фирм. По его словам, неизвестный тайно похитил алюминиевые профили для натяжных потолков, после чего скрылся. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий. Как выяснилось, мужчина работал на данном предприятии охранником и, пользуясь свободным доступом, совершил кражу. Похищенное изъято», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.