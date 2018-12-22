РИАМО - 22 дек. Самую дорогую комнату в Москве нашли в одном из жилых домов в районе Замоскворечье на Космодамианской набережной, сообщает Lenta.ru.

Объявления о продаже комнаты за 26 миллионов рублей разместили в базах Domofond и Avito.

«Жилплощадь находится на 6-м этаже кирпичного дома «сталинской» постройки. Дом после капитального ремонта, чистый подъезд. Соседи хорошие, доброжелательные», – говорится в сообщении.

При этом продавцы недвижимости не исключают возможности торга.

По данным экспертов агентства «Инком-Недвижимость», самый дорогой объект в первом полугодии 2018 года выставили на продажу за 14 миллионов рублей. В таком бюджете предлагалось приобрести 12-метровую жилплощадь в одной из квартир на Арбате.

«В компании назвали стоимость жилья сильно завышенной, уточнив, что такая ситуация типична для рынка комнат в центре Москвы. Основной спрос на комнаты в Москве формируется приезжими, а также людьми с резко ухудшившимся материальным положением», – уточняется в сообщении.