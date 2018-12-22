РИАМО - 22 дек. Первую открытую хоккейную площадку с искусственным льдом открыли в Химках, общая площадь катка – 1,4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Современная хоккейная площадка с искусственным ледовым покрытием открылась в Химках. Каток площадью 1,4 тысячи квадратных метров расположен вблизи домов №12 и 15 по улице Панфилова. Посещение катка бесплатное, таким образом власти муниципалитета способствуют развитию спорта и привлечению к зимнему досугу жителей всех возрастов», – говорится в сообщении.

Участие в торжественном открытии хоккейной площадки приняли глава Химок Дмитрий Волошин, депутат ГД РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, мастер спорта по хоккею с шайбой Дмитрий Сергеев, а также порядка 300 жителей округа.

«Новая площадка пригодна для использования не только зимой, но и во время весны. Кататься здесь можно при температуре до плюс 7 градусов. В летний период на месте катка будет оборудована площадка для занятий футболом», – прокомментировал Волошин.

Для удобства жителей здесь установлены две обогреваемые раздевалки, организована работа павильона с горячими напитками и сладостями. В день открытия на площадке прошли показательные выступления юных фигуристов.

По словам Волошина, всего на территории Химок действует 26 бесплатных катков. Ледовые площадки и хоккейные коробки оборудованы во всех микрорайонах. В зимний период катки в округе суммарно посещают 90 тысяч человек.

На время зимних праздников для жителей и гостей Химок подготовлено множество различных развлекательных мероприятий на территории парков и скверов, а также в рамках программы «Спорт в каждый двор» пройдут массовые катания на ледовых площадках в микрорайонах.