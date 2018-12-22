РИАМО - 22 дек. Рассмотрение ходатайства о продлении мер пресечения сестрам Хачатурян назначили в Басманном суде Москвы на 26 декабря, сообщила РИАМО в субботу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Рассмотрение ходатайства о продлении мер пресечения (сестрам Хачатурян - ред.) состоится 26 декабря в 9:30», – сказала Царева.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля текущего года.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, которые признали свою вину в ходе допроса. В сентябре по решению суда сестер выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам, общаться между собой им запрещено.