РИАМО - 22 дек. В подмосковных Химках проходит масштабная благотворительная акция «Добрая елка», в ходе которой любой желающий может отдать новогодние подарки для детей из приютов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

Химки уже третий год подряд становятся участниками масштабной благотворительной акции «Добрая елка». Мероприятие создано для поддержки детей из детских домов. Главная площадка мероприятия – торговый центр «МЕГА Химки». Организаторами акции выступает благотворительный фонд «Исток». Акция продлится до 25 декабря.

«В прошлом году вместе с волонтерами мы собрали 3 тысячи подарков для воспитанников детских домов Подмосковья. От имени сотен детей-сирот мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в акции и приглашаем вновь поддержать акцию «Добрая елка», – отметила президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Для того чтобы принять участие в мероприятии и помочь ребятам из детских домов, нужно подготовить подарок и передать его волонтерам фонда в торговый центр. Можно приносить все, за исключением скоропортящихся продуктов питания.

«Присоединяясь к таким мероприятиям, мы дарим возможность тысячам ребят из детских домов поверить в чудо. Дети должны чувствовать нашу заботу и поддержку. Химчане с удовольствием принимают участие в акции. На территории округа она проходит уже третий год. Только сообща мы сможем привлечь внимание общественности к вопросам помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Любой желающий может передать подарок ребятам из социальных учреждений и общественных организаций Подмосковья до 25 декабря. Волонтеры принимают подарки в выходные дни с 12:00 до 20:00, в будни – с 15:00 до 21:00.