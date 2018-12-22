РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подъезде одного из домов на улице Кирова в Подольске отремонтировали потолок после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение, в котором пожаловался на состояние потолка в подъезде дома №11 по улице Кирова. Он отметил, что в подъезде разобран потолок, из-за чего очень холодно на первом этаже.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта потолка в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по ремонту подвесного потолка выполнены», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации горокруга Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.