РИАМО - 22 дек. В Рузском городском округе продолжаются работы по уборке снега, задействовано 52 единицы техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Коммунальные службы приступили к работам по очистке и обработке противогололедными средствами улично-дорожной сети в 5 часов утра. К данным работам привлечено пять организаций. Общее количество задействованной дорожной техники составляет 52 единицы, большинство из них – техника ГБУ МО «Мосавтодор» – 36», – говорится в сообщении.

Протяженность муниципальных дорог в Рузском городском округе составляет 952 километра, региональных – 410 километров.

Сугробы в Московском регионе местами выросли до 30 сантиметров. Это соответствует климатической норме середины января.