РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске восстановили отопление в подъезде одного из домов на Революционном проспекте по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на низкую температуру в подъезде многоквартирного дома №23 на Революционном проспекте. Он отметил, что подъезд №2 не отапливается.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу отопления в данном многоквартирном доме и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению нарушений выполнены (замечания устранены)», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.