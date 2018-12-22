РИАМО - 22 дек. В подмосковных Химках 30 декабря пройдет парад Дедов Морозов, шествие завершится встречей с главным Дедом Морозом округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Масштабный парад Дедов Морозов пройдет в Химках. Стать участником парада сможет каждый желающий. Главное условие – костюм Деда Мороза. Сбор участников парада состоится 30 декабря в 11:00 на территории «Арены-Химки», – говорится в сообщении.

Начнется шествие в 12:00, а завершится на Театральной площади встречей с главным Дедом Морозом округа.

Кроме того, в рамках проведения парада будет определен автор самого яркого и неординарного костюма волшебника. Победителей ждут подарки. Продолжит праздник «Новогоднее шоу».

Этой зимой для жителей и гостей Химок подготовлена масштабная развлекательная программа. Театральные премьеры, мастер-классы на льду и интерактивные мероприятия с участием главных сказочных персонажей пройдут на территории микрорайонов муниципалитета. Также для любителей зимних видов спорта в округе будет работать 26 бесплатных ледовых площадок и хоккейных коробок, в том числе с искусственным льдом.